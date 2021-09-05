Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

«Это настоящий цирк». Реакция болельщиков на остановку матча Бразилия — Аргентина

5 сентября 2021, 23:45
«Это настоящий цирк». Реакция болельщиков на остановку матча Бразилия — Аргентина. Фото Reuters
«Это настоящий цирк». Реакция болельщиков на остановку матча Бразилия — Аргентина. Фото Reuters
Теги:

Болельщики в Twitter бурно отреагировали на остановку матча отборочного турнира ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной.

Мнения под новостью от организации, управляющая футболом в Южной Америке (КОНМЕБОЛ) разделились. Кто-то обвиняет Аргентину за нарушение правил, а кто-то Бразилию — за допущение подобной ситуации. Также достается КОНМЕБОЛ, который якобы перекладывает ответственность за организацию матча на ФИФА.

Скандал в&nbsp;матче Бразилия&nbsp;&mdash; Аргентина.Дикий скандал в матче Бразилия — Аргентина. Игра прервана, четырех аргентинцев хотят выслать из страны

Предлагаем вашему вниманию некоторые комментарии

David Pacheco: Отстранить Аргентину от участия в чемпионате мира по футболу за подделку документов. Это более серьезно, чем-то, что сделали Чили в 1989 году.

Claudia Carvalho: КОНМЕБОЛ и Бразильская федерация футбола клоуны. Теперь обвиняют ФИФА.

David B.: Они клоуны, не могли сделать это все вчера или после игры, надо было устраивать это во время игры. Клоуны.

Rocanrol en ctes: У них 500 тысяч умерших, а ищут четырех парней в пузырях, которые просто потренируются и уедут. Бразилия просто шутка, как испорченный ребенок.

Viktor Sousa Santos: Понятно, что ФИФА не имеет власти в Бразилии, у страны свои законы, и каждый должен им подчиняться.

Monichak: Футбол уже давно потерял всякую серьезность. Это настоящий цирк.

Minuto Parana: Не хотели играть из-за страха проигрыша и попросили Неймара поговорить с Месси.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Дикий скандал в матче Бразилия — Аргентина. Игра прервана, четырех аргентинцев хотят выслать из страны
Как по состоянию наших ног определить проблемы со здоровьем
Тело иностранца с кирпичом во рту обнаружили на западе Москвы
Матч сборных Бразилии и Аргентины прервала вышедшая на поле полиция
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд