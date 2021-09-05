Болельщики в Twitter бурно отреагировали на остановку матча отборочного турнира ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной.

Мнения под новостью от организации, управляющая футболом в Южной Америке (КОНМЕБОЛ) разделились. Кто-то обвиняет Аргентину за нарушение правил, а кто-то Бразилию — за допущение подобной ситуации. Также достается КОНМЕБОЛ, который якобы перекладывает ответственность за организацию матча на ФИФА.

Предлагаем вашему вниманию некоторые комментарии

David Pacheco: Отстранить Аргентину от участия в чемпионате мира по футболу за подделку документов. Это более серьезно, чем-то, что сделали Чили в 1989 году.

Claudia Carvalho: КОНМЕБОЛ и Бразильская федерация футбола клоуны. Теперь обвиняют ФИФА.

David B.: Они клоуны, не могли сделать это все вчера или после игры, надо было устраивать это во время игры. Клоуны.

Rocanrol en ctes: У них 500 тысяч умерших, а ищут четырех парней в пузырях, которые просто потренируются и уедут. Бразилия просто шутка, как испорченный ребенок.

Viktor Sousa Santos: Понятно, что ФИФА не имеет власти в Бразилии, у страны свои законы, и каждый должен им подчиняться.

Monichak: Футбол уже давно потерял всякую серьезность. Это настоящий цирк.

Minuto Parana: Не хотели играть из-за страха проигрыша и попросили Неймара поговорить с Месси.