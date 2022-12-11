ЧМ-2022: матчи сборной Аргентины судят только европейцы. Финал достанется Марчиняку или Маккели?

Определен состав бригады, которая будет судить полуфинальный матч чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Хорватии. В нее вошли: Даниэле Орсато (арбитр, Италия), Чиро Карбоне (первый ассистент, Италия), Алессандро Джаллатини (второй ассистент, Италия), Мохаммед Абдулла Мохамед (четвертый, ОАЭ), Мохамед Аль-Хаммади (пятый, резервный, ОАЭ), Массимилиано Иррати (видеоарбитр, Италия), Паоло Валери (помощник видеоарбитра, Италия), Кэтрин Несбитт (офсайд-ВАР, США), Хуан Сото (помощник видеоарбитров, СВАР, Венесуэла), Кайл Аткинс (резервный АВАР, СБАВАР, США), Бастиан Данкерт (резервный ВАР, СБВАР, Германия).

Арбитрами всех предыдущих встреч аргентинцев на этом турнире тоже назначились судьи УЕФА, причем Орсато будет судить их игру во второй раз:

Аргентина — Саудовская Аравия (1:2), словенец Славко Винчич;

Аргентина — Мексика (2:0), итальянец Даниэле Орсато;

Польша — Аргентина (0:2), голландец Данни Маккели;

Аргентина — Австралия (2:1), поляк Шимон Марчиняк;

Голландия — Аргентина (2:2, пенальти — 3:4), испанец Антонио Мигель Матеу Лаос.

Велика вероятность, что на финальный матч ЧМ-2022 назначат поляка Марчиняка, голландца Маккели или мексиканца Сесара Рамоса.