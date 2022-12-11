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Судейство

11 декабря, 19:37

ЧМ-2022: матчи сборной Аргентины судят только европейцы. Финал достанется Марчиняку или Маккели?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Шимон Марчиняк.
Фото Global Look Press

Определен состав бригады, которая будет судить полуфинальный матч чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Хорватии. В нее вошли: Даниэле Орсато (арбитр, Италия), Чиро Карбоне (первый ассистент, Италия), Алессандро Джаллатини (второй ассистент, Италия), Мохаммед Абдулла Мохамед (четвертый, ОАЭ), Мохамед Аль-Хаммади (пятый, резервный, ОАЭ), Массимилиано Иррати (видеоарбитр, Италия), Паоло Валери (помощник видеоарбитра, Италия), Кэтрин Несбитт (офсайд-ВАР, США), Хуан Сото (помощник видеоарбитров, СВАР, Венесуэла), Кайл Аткинс (резервный АВАР, СБАВАР, США), Бастиан Данкерт (резервный ВАР, СБВАР, Германия).

Арбитрами всех предыдущих встреч аргентинцев на этом турнире тоже назначились судьи УЕФА, причем Орсато будет судить их игру во второй раз:

  • Аргентина — Саудовская Аравия (1:2), словенец Славко Винчич;
  • Аргентина — Мексика (2:0), итальянец Даниэле Орсато;
  • Польша — Аргентина (0:2), голландец Данни Маккели;
  • Аргентина — Австралия (2:1), поляк Шимон Марчиняк;
  • Голландия — Аргентина (2:2, пенальти — 3:4), испанец Антонио Мигель Матеу Лаос.

Велика вероятность, что на финальный матч ЧМ-2022 назначат поляка Марчиняка, голландца Маккели или мексиканца Сесара Рамоса.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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