Червиченко: «Только человек в бреду может хотеть, чтобы Карпин покинул сборную»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу возможного ухода из сборной России главного тренера Валерия Карпина.

«Только человек в бреду может хотеть, чтобы Карпин покинул сборную России. Лучше него никто не отработает этот период. Я считаю, что он абсолютно нормально работал. Наоборот его нужно уговаривать, чтобы он остался.

Дзюба абсолютно не нужен сборной России. Чем он мог помочь в матче с Хорватией? Мы видели аналог Дзюбы в виде Заболотного. Тяжелый игрок, проваливается, совершенно не бежит. Надо будет смотреть, кто будет в стыках. После этого будет понятно, есть ли смысл страдать по поводу Дзюбы или нет», — сказал Червиченко Betonmobile.ru.

Напомним, что сборная России в заключительном туре квалификации чемпионат мира 2022 года проиграла Хорватии (0:1) и напрямую не вышла в финальную часть турнира. Национальная команда сыграет в стыковых матчах в марте 2022 года.