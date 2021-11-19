Неймар посетил вечеринку перед игрой Бразилии с Аргентиной. Он пропустил матч из-за травмы
Нападающий «ПСЖ» Неймар принял участие в вечеринке перед игрой квалификации ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины (0:0), утверждает O Globo.
Жена певца Кауана опубликовала несколько видео в сторис Instagram. На них видно не только Неймара, но и других бразильских знаменитостей.
При этом бразилец не сыграл против Аргентины из-за травмы бедра. По возвращении во Францию 29-летний форвард прошел обследование, которое выявило повреждение приводящей мышцы левого бедра.
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