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Чемпионат мира-2022: расписание матчей отборочного турнира 15 ноября

08:30
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски. Фото AFP
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски. Фото AFP
В понедельник, 15 ноября, состоятся очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Европе.

Группа C

Северная Ирландия — Италия. 22.45

Северная Ирландия — Италия

Швейцария — Болгария. 22.45

Швейцария — Болгария

Группа F

Австрия — Молдавия. 22.45

Австрия — Молдавия

Израиль — Фарерские острова. 22.45

Израиль — Фарерские острова

Шотландия — Дания. 22.45

Шотландия — Дания

Группа I

Албания — Андорра. 22.45

Албания — Андорра

Польша — Венгрия. 22.45

Польша — Венгрия

Сан-Марино — Англия. 22.45

Сан-Марино — Англия

Расписание всех матчей отборочного раунда ЧМ-2022 можно посмотреть здесь //
Турнирные таблицы — по этой ссылке

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