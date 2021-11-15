Чемпионат мира-2022: расписание матчей отборочного турнира 15 ноября
08:30
В понедельник, 15 ноября, состоятся очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Европе.
Группа C
Северная Ирландия — Италия. 22.45
Швейцария — Болгария. 22.45
Группа F
Австрия — Молдавия. 22.45
Израиль — Фарерские острова. 22.45
Шотландия — Дания. 22.45
Группа I
Албания — Андорра. 22.45
Польша — Венгрия. 22.45
Сан-Марино — Англия. 22.45
Расписание всех матчей отборочного раунда ЧМ-2022 можно посмотреть здесь //
Турнирные таблицы — по этой ссылке
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю