Чемпионат мира-2022: расписание матчей отборочного турнира 15 ноября

В понедельник, 15 ноября, состоятся очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Европе.

Группа C

Северная Ирландия — Италия. 22.45

Швейцария — Болгария. 22.45

Группа F

Австрия — Молдавия. 22.45

Израиль — Фарерские острова. 22.45

Шотландия — Дания. 22.45

Группа I

Албания — Андорра. 22.45

Польша — Венгрия. 22.45

Сан-Марино — Англия. 22.45

Расписание всех матчей отборочного раунда ЧМ-2022 можно посмотреть здесь //

Турнирные таблицы — по этой ссылке