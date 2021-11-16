Швейцария вышла на ЧМ-2022, Италия сыграет в стыковых матчах

Завершился турнир в группе С европейского отборочного турнира ЧМ-2022.

Швейцария одержала победу в матче с Болгарией (4:0). Швейцарцы набрали 18 очков, заняли первое место и вышли на чемпионат мира напрямую. Италия на выезде сыграла вничью с Северной Ирландией (0:0). Итальянцы набрали 16 очков, стали вторыми и сыграют в стыковых матчах.

Ирландская команда заняла третье место (девять очков). У болгар восемь очков и четвертое место. Последней стал сборная Литвы — три очка. Италия — действующий чемпион Европы. При этом итальянцы не пробились на ЧМ-2018.

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европа

Группа C

Швейцария — Болгария — 4:0 (0:0)

Голы: Окафор, 48 (1:0). Варгас, 57 (2:0). Иттен, 72 (3:0). Фройлер, 90+1 (4:0).

Швейцария: Зоммер, Шер (Соу, 90+7), Видмер, Мбабу, Фрай, Шакири (М.Эбишер, 90+7), Фройлер, Закария, Окафор (Штеффен, 68), Варгас (Зекири, 79), Гавранович (Иттен, 68).

Болгария: Караджов, Димитров, Турицов (Велковски, 46), Христов, Костадинов, Неделев, Чочев (И.Илиев, 65), Десподов (Янков, 80), Кирилов (Р.Цонев, 70), Цветанов, А.Илиев (Минчев, 46).

Предупреждения: Турицов, 18. Фройлер, 33. Христов, 67. Мбабу, 90+3.

Судья: Бастьен (Франция).

15 ноября. Люцерн. Стадион «Свисспорарена».

Северная Ирландия — Италия — 0:0

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Дж.Эванс, Каткарт, Флэнаган, Льюис, Дэйвис, Магеннис, Даллас, Сэвилл (К.Эванс, 72), Макканн, Уайт (Вашингтон, 72).

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Ачерби, Эмерсон (Скамакка, 80), Ди Лоренцо, Жоржиньо (Локателли, 69), Барелла (Белотти, 64), Кьеза, Тонали (Кристанте, 46), Инсинье (Бернардески, 68), Берарди.

Предупреждения: Тонали, 9. Магеннис, 57. Пикок-Фаррелл, 83.

Судья: Ковач (Румыния).

15 ноября. Белфаст. Стадион «Уиндзор Парк».