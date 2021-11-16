Сборная Дании уступила Шотландии и потерпела первое поражение в отборе на ЧМ-2022

Сборная Дании в матче заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2022 уступила Шотландии со счетом 0:2.

Отличились Джон Сауттар и Че Адамс. Датчане потерпели первое поражение в отборочном турнире, а также впервые потеряли очки.

Дания с 27 очками заняла первое место в группе F и вышла на ЧМ-2022, Шотландия с 23 очками — на второй строчке и примет участие в стыковых матчах.

В других матчах группы Австрия обыграла Молдову (4:1), Израиль оказался сильнее Фарерских островов (3:2).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа F

Шотландия — Дания — 2:0 (1:0)

Голы: Сауттар, 35 (1:0). Адамс, 86 (2:0).

Шотландия: Гордон, Купер, Робертсон (Маккенна, 79), Тирни (Ралстон, 87), О`Доннел, Сауттар, Макгрегор, Макгинн, Кристи (Армстронг, 80), Гилмор (Маклин, 74), Адамс.

Дания: Шмейхель, Кьер, Вестергор, А.Кристенсен, Р.Кристенсен (Ба, 81), Мехле, Васс (Дрейер, 82), Йенссон (Стаге, 56), Корнелиус (Уре, 72), Брун Ларсен (Систо, 56), Сков Ольсен.

Предупреждение: Шмейхель, 21.

Судья: Эрнандес-Эрнандес (Испания).

15 ноября. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».

Австрия — Молдавия — 4:1 (2:0)

Голы: Арнаутович, 4 (1:0). Триммель, 22 (2:0). Арнаутович, 55 — с пенальти (3:0). Николаэску, 60 (3:1). Любичич, 83 (4:1).

Австрия: Линднер, Драгович (Пош, 81), Ульмер, Линхарт, Триммель, Забитцер, Шауб (Онисиво, 59), Гриллич (Любичич, 59), Зейвальд (Ильзанкер, 72), Арнаутович, Грюлль (Кара, 81).

Молдавия: Намашко, Болохан (Йову, 88), Жардан, Посмак, Разгонюк (Йосипой, 46), Дрос, Ревенко, Ионицэ, Спэтару (Кожокару, 84), Кочук (Гынсарь, 58), Пунтус (Николаэску, 59).

Предупреждение: Посмак, 55.

Судья: Ставрев (Северная Македония).

15 ноября. Клагенфурт. Стадион «Вертерзе».

Израиль — Фарерские острова — 3:2 (1:0)

Голы: Даббур, 30 — с пенальти (1:0). Вайссман, 58 (2:0). Ватнхамар, 62 (2:1). Ольсен, 72 (2:2). Д.Перец, 75 (3:2).

Израиль: Марсиано, Джани (Тиби, 76), Даса, Биттон, Д.Перец, Авраам (Хазиза, 76), Даббур (Абада, 81), Соломон, Авад, Вайссман, Подгоряну.

Фарерские острова: Нильсен, Фере, Йоенсен, Давидсен, Наттестад (Мор, 70), Аскхам, Ватнхамар (Бьярталид, 80), Ханссон (Ольсен, 52), Хендрикссон Ольсен, Андреасен (Йенсен, 70), Эдмундссон (Кнудсен, 80).

Предупреждение: Даббур, 39.

Судья: Бризар (Франция).

15 ноября. Нетания. Стадион «Нетания».