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Допинг

Cборная России должна выступать на ЧМ-2022 без флага и гимна

16:29
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Сборная России в случае попадания в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре должна выступать там в нейтральном статусе.

— Если сборная России квалифицируются на турнир, а я не знаю, произойдет ли это, то это будет команда нейтральных спортсменов. Российского флага и представителей России там не будет, — цитирует главу комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства Джонатана Тэйлора The Telegraph.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Live!

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