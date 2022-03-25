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Сегодня, 13:32

Костакурта: «Манчини проделал отличную работу в Италии, в том числе и с Македонией»

Костакурта разочарован непопаданием сборной Италии на ЧМ-2022
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший защитник сборной Италии Алессандро Костакурта прокомментировал поражение от команды Северной Македонии (0:1) в полуфинальном матче стыкового турнира чемпионата мира 2022 года.

«Я очень разочарован, — приводит слова Костакурты Napoli Magazine. — Я влюбился в эту команду после сегодняшнего матча. Командная игра должна приводить к тому, чтобы индивидуальности забивали. Этого не хватило, но встреча была очень хорошей. Манчини проделал отличную работу в Италии, в том числе и с Македонией. Тренер виноват меньше всех».

Напомним, что Италия является действующим чемпионом Европы. «Скуадра адзурра» не сыграет на чемпионате мира второй раз подряд.

Северная Македония в финале стыкового турнира встретится с Португалией, которая победила в другой полуфинальной встрече Турцию (3:1).

Источник: https://www.napolimagazine.com/calcio/articolo/sky-costacurta-sono-molto-deluso-mancini-ha-fatto-un-ottimo-lavoro-il-meno-colpevole-

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