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Сегодня, 13:22

«У меня с ним нет никаких отношений. Хочу, чтобы он выкладывался по максимуму». Главный тренер сборной Сенегала — о Мане

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе рассказал об отношениях с Мане
Читать «СЭ» в

В преддверии матча отборочного этапа чемпионата мира-2022 между сборными Сенегала и Египта главный тренер сенегальцев Алиу Сиссе рассказал, чего ждет от нападающего Садио Мане.

«У меня с ним нет никаких отношений. Единственное, что я хочу, чтобы он выкладывался на максимум в матчах за сборную.

Мы должны играть в умный футбол и избегать ошибок, и мы должны выйти с положительным результатом, который поможет нам в ответном матче», — приводит слова Сиссе Goal.

Матч между сборными Египта и Сенегала пройдет 25 марта в 22.30 мск. Команды встречались между собой в финале Кубка африканских наций-2021. В серии послематчевых пенальти победил Сенегал. Решающий пенальти забил Мане.

Источник: https://www.goal.com/en/news/2022-world-cup-qualifiers-senegal-must-play-smart-football/blt992be62daa0eb3d0

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Дания

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Садио Мане
Сборная Египта по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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