В преддверии матча отборочного этапа чемпионата мира-2022 между сборными Сенегала и Египта главный тренер сенегальцев Алиу Сиссе рассказал, чего ждет от нападающего Садио Мане.

«У меня с ним нет никаких отношений. Единственное, что я хочу, чтобы он выкладывался на максимум в матчах за сборную.

Мы должны играть в умный футбол и избегать ошибок, и мы должны выйти с положительным результатом, который поможет нам в ответном матче», — приводит слова Сиссе Goal.

Матч между сборными Египта и Сенегала пройдет 25 марта в 22.30 мск. Команды встречались между собой в финале Кубка африканских наций-2021. В серии послематчевых пенальти победил Сенегал. Решающий пенальти забил Мане.