Появилось видео из раздевалки сборной Северной Македонии после матча с Италией

Бурное празднование футболистов Северной Македонии после матча с Италией попало на видео

Появилось видео из раздевалки сборной Северной Македонии сразу после стыкового матча к чемпионату мира-2022 против Италии (1:0). Футболисты бурно отпраздновали победу над итальянцами.

На 92-й минуте встречи победный гол в ворота итальянцев забил Александар Трайковски.

В финале квалификации ЧМ-2022 македонская команда встретится с Португалией. Матч состоится 29 марта в 21.45 мск.