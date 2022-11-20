Овчинников: «Переживаю, как бы чемпионат мира не превратился в политические шоу»

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился ожиданиями от чемпионата мира-2022.

«Единственное, переживаю, как бы чемпионат мира не превратился в политические шоу. Поскольку в последнее время ситуация доходит до абсурда. Должна быть спортивная составляющая и все! Однако, к сожалению, мы видим изречения представителей разных стран. Еще про Тунис вроде говорили. Плюс были призывы вернуть Украину. Но если Иран отстранять, то из Европы никого не введешь, потому что его место должна занять страна из Азиатской конфедерации», — приводит RT слова Овчинникова.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В финальной стадии турнира примут участие 32 команды.

Сегодня на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре состоится матч открытия ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором. Начало — в 19.00 мск.