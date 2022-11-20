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Сегодня, 18:19

Овчинников: «Переживаю, как бы чемпионат мира не превратился в политические шоу»

Мария Гусева
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Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился ожиданиями от чемпионата мира-2022.

«Единственное, переживаю, как бы чемпионат мира не превратился в политические шоу. Поскольку в последнее время ситуация доходит до абсурда. Должна быть спортивная составляющая и все! Однако, к сожалению, мы видим изречения представителей разных стран. Еще про Тунис вроде говорили. Плюс были призывы вернуть Украину. Но если Иран отстранять, то из Европы никого не введешь, потому что его место должна занять страна из Азиатской конфедерации», — приводит RT слова Овчинникова.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В финальной стадии турнира примут участие 32 команды.

Сегодня на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре состоится матч открытия ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором. Начало — в 19.00 мск.

Источник: RT

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 0
1-й тайм

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Сергей Овчинников (футбол)
Футбол
Чемпионат мира по футболу
4
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