Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 12:41

Мартин Якубко: «На чемпионате мира в России было очень круто»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий «Амкара» Мартин Якубко сравнил ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

«По телевизору казалось, что все стадионы полные. Но мы же не видим, какая там атмосфера рядом со стадионами, какие акции проходят до и после игры. Многое зависит от обстановки. Я был на чемпионате мира в России, там все было очень круто. Я не могу сказать, что в Катаре было плохо, потому что я там не присутствовал. Но по телевизионной картинке — все стадионы были битком. Я был на чемпионате мира в Южной Африке и там давали людям еду, чтобы они приходили на футбол. Такое может происходить в странах, где футбол не так развит, как в Европе», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

ЧМ-2022 завершился 18 декабря. В финале мирового первенства сборная Аргентины выиграла у Франции (3:3, 4:2-по пен.) и стала обладателями кубка чемпионов мира третий раз за свою историю.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martin-yakubko-na-chempionate-mira-v-rossii-by-lo-ochen-kruto/
Мартин Якубко
Чемпионат мира по футболу 2018
Чемпионат мира по футболу 2022
1
0
Читайте также
Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!
Месси поедет на финал из студенческой общаги. Мбаппе — из суперотеля, где живут Мутко и Федун. Катар готовится к развязке ЧМ
Солист «На-На» отреагировал на сообщения о госпитализации дочери
Reuters сообщило о задержании участников Pussy Riot за акцию на финале ЧМ
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Дмитрий Комбаров назвал лучшее футбольное качество Месси
Дмитрий Комбаров — о сравнении Месси и Роналду: «Лионель — величайший футболист»
Ивелин Попов считает, что сборная России могла добраться в 1/8 финала на ЧМ-2022
Габулов: «Вратарь сборной Аргентины признан лучшим по праву. ФИФА объективно признала его»
Монсон: «Невероятно счастлив за народ Аргентины! Они заслужили эту победу на чемпионате мира»
Месси побеждал во всех турнирах, в которых участвовал, кроме Кубка Франции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дмитрий Комбаров назвал лучшее футбольное качество Месси
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости