Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 13:06

Деменко назвал главное разочарование ЧМ-2022

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России Максим Деменко поделился мнением о выступлении сборной Бразилии на ЧМ-2022.

«Бразилия разочаровала меня больше всех. Они не дошли до полуфинальной стадии. С другой стороны, это футбол. Побеждает сильнейший. Где-то недооценили соперника, где-то были уверены, что все-таки мастерство проявит себя.

Если говорить о команде, которая порадовала — это сборная Марокко. Это команда, которая продемонстрировала хорошее качество и хорошую игру, на самом деле», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Сборная Бразилии проиграла Хорватии в серии послематчевых пенальти (1:1, 2:4) в ? финала ЧМ-2022.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10514624-demenko-rasskazal-o-sbornyh-kotorye-razocharovali-i-udivili-na-chm-2022.html

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Максим Деменко
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
0
Читайте также
Сборным России возвращают флаг. Но нападки ВАДА это не ослабит
Обвиненный в нацизме российский гонщик нашел новую команду. Его приютил Леклер
NYT заявила об усилиях США предотвратить покушение на генерала Герасимова
Стала известна предположительная причина гибели хоккеиста Казбекова
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: главный матч чемпионата мира
Колосков рассказал, чего ждет от матча Аргентины с Францией на ЧМ-2022
Барбоза: «Хочу, чтобы Аргентина победила в финале ЧМ. Вся Латинская Америка будет рада!»
Месси поедет на финал из студенческой общаги. Мбаппе — из суперотеля, где живут Мутко и Федун. Катар готовится к развязке ЧМ
Джефф Монсон: «Месси напоминает мне Гловера Тейшейру»
Радченко — о Ловрене на ЧМ: «Он большой профессионал. Не даром в «Зените» ему доверяют капитанскую повязку»
Главный хит ЧМ-2022 придумал простой болельщик. Теперь его поет даже Месси
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков рассказал, чего ждет от матча Аргентины с Францией на ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости