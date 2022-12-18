Деменко назвал главное разочарование ЧМ-2022

Бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России Максим Деменко поделился мнением о выступлении сборной Бразилии на ЧМ-2022.

«Бразилия разочаровала меня больше всех. Они не дошли до полуфинальной стадии. С другой стороны, это футбол. Побеждает сильнейший. Где-то недооценили соперника, где-то были уверены, что все-таки мастерство проявит себя.

Если говорить о команде, которая порадовала — это сборная Марокко. Это команда, которая продемонстрировала хорошее качество и хорошую игру, на самом деле», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Сборная Бразилии проиграла Хорватии в серии послематчевых пенальти (1:1, 2:4) в ? финала ЧМ-2022.