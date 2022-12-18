Непомнящий ждет победы Аргентины в финальном матче ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал, что думает о финальном матче ЧМ-2022 в Катаре, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции.

«В финале чемпионата мира я не буду ни за кого болеть, мне интересны обе команды. Франция выглядит сильнее, чем их оппонент. Но очень хотелось бы, чтоб выиграла Аргентина. Только из-за того, чтобы Месси взял такой серьезный титул в своей карьере.

Даже если Месси не победит, все равно будет для меня одним из самых великих игроков. Я счастливый человек, потому что на своем веку видел игру Пеле, Марадоны, Гарринчи», — рассказал Непомнящий Metaratings.ru.

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция пройдет 18 декабря в Лусаиле. Начало — в 18.00 мск.