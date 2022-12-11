Бышовец: «Было видно, что стиль Испании в матче с Марокко не подкреплен умением игроков»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил выступление национальной команды Испании на чемпионате мира-2022.

— На этом чемпионате мы видели много сюрпризов. Один из них — поражение Испании от Марокко в 1/8 финала, — цитирует «РБ Спорт» Бышовца. — Африканцы потом доказали свою силу, выбив из турнира португальцев. Что касается Испании и ее «тики-таки», я могу провести параллель с «Манчестер Сити». Эта команда под руководством Гвардиолы тоже не может выиграть Лигу чемпионов. Они проповедуют схожий стиль.

— В чем проблема?

— Позиционная игра требует подбора игроков, уровень креативности которых создает много проблем соперникам за счет контроля мяча и освобождения пространства для развития атак. Надо уметь переключаться с одного действия на другое, быстро думать, читать игру, а после потери мяча главная задача — тут же его вернуть. «Барселона», за которую играли Хави, Иньеста, Месси, могла так действовать. Педри, Гави, молодые таланты Испании, еще не готовы обеспечивать надежность стиля. Особенно при той скорости и жесткости в борьбе, которую предложили марокканцы. В этой сборной собраны крепкие, прошедшие школу европейского футбола. И было видно, что стиль Испании в матче с Марокко не подкреплен умением игроков.

Сборная Испании на ЧМ-2022 проиграла национальной команде Марокко (0:0, 0:3 — по пенальти) в матче 1/8 финала.