Непомнящий заявил, что африканским командам раньше не хватало дисциплины

Экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал победу сборной Марокко над Португалией (1:0) в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

«Посмотрев последние матчи, еще раз пришел к мысли, что африканские сборные не такие уж слабые, как представляется. Понятно, что в сборной Марокко играют футболисты, которые задействованы в серьезных европейских клубах. И теперь с этим наступлением команд Африки и Азии придется считаться сильнейшим сборным Европы и Южной Америки. Марокканцы в этом матче лишили португальцев их привычной игры. Я не скажу, что они диктовали свою игру, но она шла по их сценарию. В африканских сборных отсутствует понятие дисциплины и внутри, и вокруг команды, всегда какие-то проблемы возникают. И это мешает раскрыть их потенциал. В этот раз и Сенегал мог быть в полуфинале, и Камерун. Не хватило чуть-чуть вот этой организации», — приводит слова Непомнящего «КП Спорт».

14 декабря сборная Марокко встретится с Францией в рамках полуфинала чемпионата мира в Катаре. Начало — 22:00.