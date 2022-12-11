Беллингем заявил, что арбитр встречи Англия — Франция не соответствовал уровню матча

Полузащитник сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем прокомментировал судейство в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре с Францией (1:2).

«Если честно, работа арбитра оставляет желать лучшего. Плохой матч может быть у всех, у игроков и у судей. Думаю, на этот раз арбитр не соответствовал уровню матча. Но есть и другие факторы, объясняющие, почему мы проиграли. Я не хочу сваливать все на судью. Все-таки мы играли в этом матче, и спрос идет с нас. Но да, арбитр не был на высоте в этой встрече. В первом тайме было несколько фолов у штрафной, а мы смертельно опасны при исполнении стандартов, поэтому каждый из них мог иметь решающее значение», — приводит слова Беллингема ITV.com.

14 декабря сборная Франции встретится с Марокко в полуфинале чемпионата мира в Катаре. Начало — в 22:00 по мск.