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Бушманов — о матче Аргентина — Франция: «Хочется увидеть красивый футбол»

Бушманов поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира
Виктория Кравченко
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Евгений Бушманов рассказал, чего ждет от матча Аргентины с Францией в финале ЧМ-2022 в Катаре.

«Думаю, что все плюс-минус ожидали увидеть такой финал, я рад, что решающий матч ЧМ будет именно таким. Это будет очень интересный матч. Месси в великолепной форме, Франция по игре одна из лучших в Катаре. За кого буду болеть в финале? Особых предпочтений у меня нет. Хочется увидеть красивый футбол», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Финальный матч между Аргентиной и Францией состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало — в 18.00 мск.

В полуфинальной встрече аргентинцы обыграли хорватов со счетом 3:0. Французы оказались сильнее Марокко (2:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-v-finale-chm-2022-hochetsya-uvidet-krasivy-j-futbol/
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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