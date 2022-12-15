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Хаманн: «У Роналду даже не хватило достоинства поздравить Марокко с тем, чего они достигли»

Алина Савинова
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Бывший немецкий футболист Дитмар Хаманн раскритиковал поведение нападающего Криштиану Роналду после вылета сборной Португалии с ЧМ-2022.

«Я думаю, что Марокко вернули человечность этому чемпионату мира. Вы много говорите о суперзвездах, лучших и самых высокооплачиваемых игроках. Но Роналду, один из величайших игроков, покинул сцену неделю назад, даже не поздравив марокканцев в конце игры... Они выиграли тот матч и совершили нечто историческое, а у него даже не хватило достоинства поздравить их с тем, чего они достигли. Теперь посмотрите на то, как они пожимают руки французам. Достоинство и благородство, которые они демонстрируют при поражении, — это замечательно», — приводит Daily Mail слова Хаманна.

Сборная Португалия потерпела поражение от команды Марокко в 1/4 финале ЧМ-2022 со счетом 0:1. Марокканцы дошли до стадии полуфинала мирового первенства, где уступили Франции (0:2).

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11539701/Cristiano-Ronaldo-SLAMMED-Didi-Hamann-snubbing-Morocco-heroes-Portugals-World-Cup-exit.html
Криштиану Роналду
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Сборная Марокко по футболу
Сборная Португалии по футболу
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