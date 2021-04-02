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Брошенную Роналду в матче с Сербией капитанскую повязку продали за 63,7 тысяч евро

15:40
Криштиану Роналду после матча с Сербией. Фото Фото Reuters, Reuters
Криштиану Роналду после матча с Сербией. Фото Фото Reuters, Reuters
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Капитанская повязка, которую бросил нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в конце матча отбора ЧМ-2022 против Сербии (2:2), была продана на аукционе, сообщает журналист Йован Шимич в Twitter.

Повязку продали с благотворительного аукциона за 7,5 млн сербских динаров, около 63,7 тысяч евро. Средства пойдут на лечение 6-месячного мальчика из Сербии, который борется со спинальной мышечной атрофией. Всего требуется собрать 2,5 млн евро.

Капитанскую повязку организации «Вместе ради жизни» передал пожарный, который подобрал ее после матча.

 

 

Эту повязку Роналду в ярости бросил на землю во время отборочного матча ЧМ-2022 Сербия — Португалия (2:2), который прошел в Белграде 27 марта. На 93-й минуте голландский арбитр Дэнни Маккели не засчитал гол Роналду после того, как мяч пересек линию ворот (защитник вынес мяч после удара португальца, однако на повторе было видно, что мяч успел пересечь линию). После возмущения 36-летнего Роналду судья наказал игрока желтой карточкой, а после матча футболист бросил капитанскую повязку на поле.

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