Тухель пошутил про незабитый гол Вернера в матче за сборную Германии

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением об игре нападающего Тимо Вернера в матче отбора ЧМ-2022 за сборную Германии против Македонии (1:2).

«Я вижу это так: очень плохой пас от Илкая Гюндогана! Шучу.

В данный момент Вернеру не хватает уверенности, ситуация непростая. Не получается забивать так, как обычно, но он работает для нас. Он забивает, отдает голевые пасы, зарабатывает пенальти. Если это самый сложный момент его карьеры, то можно сказать, что она выходит довольно впечатляющей», – сказал Тухель BBC Sport.

31 марта в матче квалификации чемпионата мира 2022 года между сборными Германии и Македонии (1:2) Вернер не смог попасть в пустые ворота на 80-й минуте при счете 1:1.

В текущем сезоне 25-летний немец провел за «Челси» 28 игр в АПЛ, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.