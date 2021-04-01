Тренер по физподготовке сборной Северной Македонии и «Урала» Иван Йованович прокомментировал «СЭ» гостевую победу национальной команды над Германией (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.



— Можно ли вас назвать счастливым после этой победы над Германией?

— Конечно! Я работаю там уже 5 лет. Меня можно назвать не только счастливым человеком, но и гордым за свою команду. У нас компактный состав и, к тому же, мы все — большая семья. Сначала были очень счастливы, что попали на Евро, а сейчас счастливы за то, что обыграли одну из самых лучших команд в мире. Тактический подход был очень серьезным, в этом плане все выдали свой максимум.

— У вас есть объяснение, как вам удалось этой победы достичь?

— Мы показали зубы! И в конце игры не сдались, потому что забили гол, который позволил нам победить. Македонская сборная становится серьезным соперником.

Скажу так: это все работа, а не случайность! Наши ребята могут соревноваться против команд высокого уровня. Некоторые считают, что это случайность, но нет. У нас есть достаточно мастерства, мотивации, сплоченности и профессионализма, чтобы добиваться такого результата. Я знаю, какие глаза были у всего мира и что такого результата никто не ожидал. Но каждый раз, когда мы собираемся, то работаем по своему плану. С каждым разом становимся все лучше и лучше.

— Может ли быть главным фактором этой победы — недооценка сборной Германии?

— Нет. С первых дней тренер немцев сказал, что Македония — качественная команда и требует серьезного подхода. Да и тренеры других команд смотрят и понимают, что у нас есть все нужные игровые качества.

— Что происходило в раздевалке после игры?

— Большое счастье! Были неописуемые эмоции. Мы добились большой победы для всего македонского футбола, просто историческая игра. Европа и мир встряхнулись! Абсолютно все были удивлены. Все спортивные медиа писали об этом. Говорят, что выиграли за счет своей хитрости

— Вы — тренер по физподготовке. Можете объяснить, как Пандев в 37 лет умудряется давать результат на таком высоком уровне?

— Пандев всю жизнь играет на высоком уровне. К тому же, у него атлетический формат. А одно из главных его футбольных качеств — это футбольная интеллигенция. Ноги Пандева прошли через многие дерби и финалы, поэтому этот футболист — одна из главных сил нашей сборной. То, что ему 37 лет — это незначимо. Он помогает в каждой атаке и во всех оборонительных действиях. Мы пытаемся сохранить его через индивидуальные тренировки и сделать так, чтобы он показывал в сборной свой уровень, — сказал Йованович.

Северная Македония занимает второе место в своей группе отборочного турнира ЧМ-2022 с 6 очками в 3 матчах. Германия идет на третьей строчке с 6 очками, уступая македонцам по дополнительным показателям.

(Данил Алешин)