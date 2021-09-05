Автобус сборной Аргентины ждет, чтобы увезти команду со стадиона

Сборная Бразилии принимает Аргентину в квалификации ЧМ-2022.

Спустя несколько минуты после начала игра была остановлена из-за появления на стадионе представителей Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) и полиции. Команда гостей покинула поле.

Сотрудники агентства подозревают, что аргентинские футболисты Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа (оба — «Астон Вилла»), Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро (оба — «Тоттенхэм») пересекли границу страны с нарушениями.

Все прибывающие в Бразилию из Великобритании должны пройти 14-дневный карантин. Anvisa утверждает, что указанные игроки предоставили сотрудникам иммиграционной службы ложные сведения, заявив, что не посещали Великобританию в последнее время.

Несколько представителей сборной Аргентины заперлись в раздевалке после ухода с поля в матче с Бразилией.

Аргентинцы отказываются впускать федеральную полицию и представителей министерства здравоохранения Бразилии.

Уже подготовлен автобус, чтобы увезти команду со стадиона.