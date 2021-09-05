Гол Чочева принес Болгарии победу над Литвой

Сборная Болгарии обыграла сборную Литвы (1:0) в матче европейского отборочного турнира ЧМ-2022.

На 82-й минуте единственный мяч забил Ивайло Чочев. После этого у болгар был удален находящийся на скамейке запасных вратарь Николай Михайлов.

Болгария набрала пять очков и занимает третье место в группе С. У Литвы ноль очков и последнее место.

Группа C

Болгария — Литва — 1:0 (0:0)

Гол: Чочев, 82.

Болгария: Георгиев, Недялков, Антов, П.Христов, Турицов, Костадинов (Чочев, 58), Неделев (Дим.Илиев, 57), Малинов (А.Христов, 90+4), Десподов, Йомов (Делев, 76), А.Илиев (Крастев, 90+4).

Литва: Шеткус, Баравикас, Ласицкас, Шаткус, Сливка (Шимкус, 82), Казлаускас (Вербицкас, 71), Мегелайтис (Климавичюс, 87), Уткус, Черных, Новиков, Дубицкас (Янкаускас, 46).

Предупреждения: Янкаускас, 80. А.Илиев, 85. Черных, 89. Шимкус, 90+1.

Удаление: Михайлов, 83.

Судья: Битон (Шотландия).

5 сентября. София. Стадион «Васил Левски».