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Исландия отыгралась со счета 0:2 в матче с Северной Македонии

20:54
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Исландия отыгралась со счета 0:2 в матче отборочного цикла ЧМ-2022 с Северной Македонии. Встреча закончилась со счетом 2:2.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа J

Исландия — Македония — 2:2 (0:1)

Голы: Велковски, 12 (0:1). Алиоски, 54 (0:2). Бьярнасон, 78 (1:2). Гудьонсен, 84 (2:2).

Исландия: Рунарссон, Ауднасон, Сайварссон, Бьярнасон, Бьяднасон, Гвюдмундссон, Тораринссон (Скуласон, 66), Йоханнессон (Гудьонсен, 82), Балдурссон (Сигурдссон, 61), Кьяртанссон (Хельгасон, 61), Андерсон (Торстейнссон, 60).

Македония: Димитриевски, С.Ристовски (Яхович, 80), Алиоски, Велковски (Ристевски, 90+1), Муслиу, Спировски, Барди (Трайковски, 71), М.Ристовски, Эльмас, Чурлинов, Костадинов (Аврамовски, 80).

Предупреждения: Сайварссон, 42. С.Ристовски, 57. Гвюдмундссон, 57. Спировски, 90+8.

Судья: Кружляк (Словакия).

5 сентября. Рейкьявик. Стадион «Лаугардалсвеллур».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/

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Иван Шитик все материалы автора

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  • esilch

    не "в матче с Северной Македонии", а с Северной МакедониЕЙ. Русский язык. 5 класс. Баранов, Ладыженская. Учимся.

    05.09.2021