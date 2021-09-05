Исландия отыгралась со счета 0:2 в матче с Северной Македонии

Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине

Видео: Зачем Макееву срочно увезли на скорой

Глава МВД Чехии даст показания в полиции о несостоявшейся поездке в Москву

Инстасамка обматерила фаната и выгнала его с концерта в Киеве

Выделите ошибку в тексте и нажмите ctrl + enter

Исландия отыгралась со счета 0:2 в матче отборочного цикла ЧМ-2022 с Северной Македонии. Встреча закончилась со счетом 2:2.

esilch

не "в матче с Северной Македонии", а с Северной МакедониЕЙ. Русский язык. 5 класс. Баранов, Ладыженская. Учимся.

05.09.2021