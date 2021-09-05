Нападающий «Локомотива» и сборной Белоруссии Виталий Лисакович прокомментировал поражение своей команды в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Уэльса (2:3).

«Учимся на своих ошибках и идем дальше. Люблю вас, горжусь вами. Все равно сражались, как звери», — написал Лисакович в сторис в своем Instagram.

Уэльс занимает третье место в группе E (6 очков). Белоруссия — на четвертом месте (3 очка).

Напомним, сборная Белоруссии проводит домашние матчи квалификации ЧМ-2022 в столице Татарстана. Там также пройдут игры против Бельгии (8 сентября) и Чехии (11 октября).