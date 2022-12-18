Самая горячая болельщица ЧМ-2022: «Я была в России. Там камеры тоже выхватили меня, и видео завирусилось»
Болельщица Хорватии Кнолл рассказала о своей популярности во время ЧМ-2018 в России
Болельщица сборной Хорватии Ивана Кнолл рассказала о своей популярности во время ЧМ-2018 в России.
— Ты же была в России четыре года назад?
— Да, конечно.
— Там у тебя не было такой популярности?
— Почему же? Была! На первом матче в Калининграде камеры ФИФА выхватили меня, и то видео тоже завирусилось. Но, конечно, эффект был не таким громадным, как здесь в Катаре, — рассказала Кнолл Sport24.
Вчера, 17 декабря, Хорватия обыграла Марокко (2:1) в матче за третье место на ЧМ-2022.
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