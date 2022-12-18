Хорватская модель Кнолль рассказала о росте числа своих подписчиков во время ЧМ-2022

Бывшая мисс Хорватии Ивана Кнолль рассказала о росте числа своих подписчиков в соцсетях во время ЧМ-2022.

«Каково это быть самым популярным человеком на этом чемпионате мира? Великолепно! Я не ожидала такого! Сколько подписчиков было до начала турнира? Почти 600... в общем, в районе полумиллиона. 570 тысяч, кажется (сейчас у Иваны 3,2 миллиона подписчиков)», — приводит слова Кнолль Sport24.

Сборная Хорватии на турнире в Катаре обыграла Марокко (2:1) в матче за третье место.