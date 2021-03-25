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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Билялетдинов считает, что у Черчесова все под контролем

10:54
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Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал гостевую победу над Мальтой (3:1) в рамках первого тура отборочного цикла ЧМ-2022.

«По одной игре делать выводы не надо. Выиграли и хорошо, двигаемся дальше без панических настроений. Думаю, что у Черчесова все под контролем. Вчера было не очень впечатляющее качество игры, но самое главное, что три очка есть. Да, Словения обыграла Хорватию, но я бы пока не говорил, что они смогут отобрать у нас путевку на чемпионат мира. Все будет хорошо. Если мы на что-то претендуем, то дома обязаны их обыгрывать. Думаю, что настрой на этот матч будет подобающий», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Матч Россия — Словения состоится в субботу, 27 марта, в Сочи. Начало встречи в 17:00 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)

Мальта — Россия

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