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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Зинченко рассказал об ожиданиях от матча Украины со сборной Финляндии

10:33
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Капитан сборной Украины Александр Зинченко рассказал, чего ждет от матча второго тура отборочного этапа ЧМ-2022 с Финляндией.

«Если не обыграем их, то эта ничья не будет иметь никакого значения. Мы отдали столько сил, чтобы добиться положительного результата. С полной концентрацией готовимся к следующей игре. У нас есть время восстановиться», — цитирует Зинченко Tribuna.com.

Вчера, 24 марта, сборная Украины сыграла вничью с Францией (1:1). 28 марта украинская команда встретится с Финляндией. Начало — в 21.45 мск.

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