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Рабьо — о матче с Англией: «Это будет игра, в которой встретятся команды, способные контратаковать»

Рабьо поделился ожиданиями от матча Франции с Англией в четвертьфинале ЧМ-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо поделился ожиданиями от матча с Англией в четвертьфинале ЧМ-2022.

«У них очень быстрые игроки на флангах, атакующие защитники. В этом мы похожи. Они также будут очень осторожны, потому что у нас есть возможность поставить их в затруднительное положение. Это будет открытый матч, в котором сыграют две команды, способные контратаковать», — приводит слова Рабьо RMC Sport.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 между Францией и Англией пройдет в субботу, 10 декабря. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: RMC Sport
Адриен Рабьо
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная Франции по футболу
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