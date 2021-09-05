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Бельгия с крупным счетом победила Чехию

23:38
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Бельгия с крупным счетом победила Чехию в матче отборочного цикла ЧМ-2022. Бельгийцы разгромили соперника со счетом 3:0.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа E

Бельгия — Чехия — 3:0 (2:0)

Голы: Лукаку, 8 (1:0). Азар, 41 (2:0). Салемакерс, 65 (3:0).

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Денайер, Кастань, Витсель, Азар (Троссар, 73), Феррейра-Карраско (Салемакерс, 57), Тилеманс (Дендонкер, 81), Фанакен (Батшуайи, 81), Лукаку (Лукебакио, 81).

Чехия: Вацлик (Станек, 14), Калас, Матею, Холеш, Цоуфал, Каша, Соучек, Барак (Виснер, 77), Пешек (Змрхал, 66), Выдра (Тецл, 65), Хложек (Крал, 77).

Предупреждения: Вертонген, 19. Барак, 21. Витсель, 71. Лукаку, 76.

Судья: Оливер (Англия).

5 сентября. Брюссель. Стадион «Король Бодуэн».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/

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Иван Шитик все материалы автора

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