Польша забила семь мячей Сан-Марино
23:42
Сборная Польши разгромила команду Сан-Марино в отборочном матче ЧМ-2022. Поляки на выезде выиграли со счетом 6:1.
Дубль в свой актив записал нападающий Роберт Левандовски, хет-трик сделал полузащитник Адам Букса, причем два гола он забил в уже добавленное ко второму тайму время.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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