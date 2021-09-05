Польша забила семь мячей Сан-Марино

Сборная Польши разгромила команду Сан-Марино в отборочном матче ЧМ-2022. Поляки на выезде выиграли со счетом 6:1.

Дубль в свой актив записал нападающий Роберт Левандовски, хет-трик сделал полузащитник Адам Букса, причем два гола он забил в уже добавленное ко второму тайму время.