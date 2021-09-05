Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Польша забила семь мячей Сан-Марино

23:42
Теги:

Сборная Польши разгромила команду Сан-Марино в отборочном матче ЧМ-2022. Поляки на выезде выиграли со счетом 6:1.

Дубль в свой актив записал нападающий Роберт Левандовски, хет-трик сделал полузащитник Адам Букса, причем два гола он забил в уже добавленное ко второму тайму время.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Дикий скандал в матче Бразилия — Аргентина. Игра прервана, четырех аргентинцев хотят выслать из страны
Месси вышел на переговоры о продолжении матча Бразилия — Аргентина в манишке фотокорреспондента
Хабиб Нурмагомедов: «Познер — любимый журналист. Дудь — много хайпа, не мой формат. Ургант — просто «ха-ха»
Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: расписание и результаты матчей 5 сентября
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд