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Азербайджан обратится в ФИФА из-за появления флага Нагорного Карабаха на матче сборной Армении

14:56
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Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) обратится в ФИФА из-за появления флага Нагорно-Карабахской республики в матче отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Армении и Румынии (3:2).

«АФФА направит обращение в ФИФА в связи с вывешиванием так называемого флага сепаратистского режима на трибунах стадиона во время матча между Арменией и Румынией в рамках отборочного раунда чемпионата мира по футболу-2022», — говорится в сообщении АФФА в «Фейсбуке».

Напомним, сборная Армения выиграла все три матча европейского отборочного турнира ЧМ-2022 и с девятью очками лидирует в группе J. Азербайджан (0) — на пятом месте в группе A.

Дополнительная информация:

https://www.facebook.com/affaazerbaijan

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