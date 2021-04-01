Экс-игрок «Амкара» и «Рубина» связал негатив к сборной России с Черчесовым и Дзюбой

Экс-защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов в интервью «РБ Спорт» оценил последние матчи сборной России, отметив, что к национальной команде многие испытывают негатив. По его мнению, это связано с главным тренером Станиславом Черчесовым и капитаном Артемом Дзюбой.

— Какие впечатления от выступления первой сборной — больше позитива или негатива?

— В России очень много негатива к сборной, но я связываю это с личностями главного тренера и капитана, которые очень много неправильных вещей делают. Хотя мы должны переживать за свою команду в любой ситуации. Но эти люди так позиционируют себя, в первую очередь главный тренер — надменность его, циничность. Люди все это видят и не просто так высказываются. Я озвучиваю не только свою точку зрения. Да вы и сами все видите. Что касается игры, шесть очков — это хороший результат. Но в том и дело, что у команды Черчесова одна задача — получить результат, но нет задачи развиваться и играть в хороший современный футбол. В этом главная проблема. Да, он бьется за результат, достигает какими-то своими средствами, физрук нормальный. Но где развитие игроков, где рост? Где Головин, играющий как в «Монако»? У нас Жирков выходит, ему уже почти 40 лет, бедный парень. Он-то бы и рад, наверное, закончить с футболом, но не может не приезжать, потому что любит это дело и будет пыхтеть, пока ему позволяет здоровье. Но он уже не тот, у него нет движения. Техника есть, шикарные передачи, что как раз было нужно в игре со словаками. Только не в первые 30 минут, когда он на равных играл с конями, которые только вышли на поле. Ведь Жирков уже не конь, ему не дали ничего сделать. Его было бы лучше выпустить за полчаса до конца, когда пошли навалы, навесы.

— Должен ли был Черчесов проводить ротацию, учитывая, что пришлось играть три матча за неделю?

— Нужно смотреть по состоянию футболистов. И разве словаки играли не третий матч за неделю? Вот в Хорватии ротация была, с Мальтой тренер выпустил только во втором тайме 4-5 футболистов, участвовавших в предыдущем матче. И они за 30 минут сделали результат. Так, наверное, можно было сделать и нам.

Но здесь такой нюанс: если Черчесов говорит, что у него нет игроков и он не знает, кому еще доверять кроме стартовых одиннадцати, так какого хрена ты при счете 1:2 выпускаешь других спасать ситуацию? Это же тоже психологический момент, на который выходящие на замену реагируют. Возможно, они думают: «Мы проигрываем, и что я должен за 20 минут сделать?».

— Как оцените выход на поле Мостового, которого вскоре заменили обратно?

— Многие уже сказали, что Черчесов его просто опустил и прибил. Не знаю, с чем это связано. Может, у Мостового было задание бегать как сумасшедшему и вымотать центральных полузащитников, чтобы потом вышел Соболев и забил? Это надо спросить у Мостового, но футболисты у нас вообще ничего не могут говорить, если они что-то не дай бог ляпнут, все, в сборной их больше не будет. Мы не добьемся никогда правды, не узнаем, какие там диалоги происходят. Конечно, это очень неприятно, когда тебя выпускают, ты хочешь всех порвать, а через 20 минут меняют. Думаю, Мостовому тяжело.

— Следующие официальные матчи сыграем уже на Евро. Какие предчувствия?

— Ощущения и предчувствия такие же, как и перед чемпионатом мира: все обосрем и все будет плохо. Все соперники по группе на данный момент выше уровнем, чем наша сборная. Поэтому на что-то рассчитывать очень тяжело. Мощнейшая Бельгия, Дания, которая никому не проигрывает в последних матчах. Не знаю, что делать, но Черчесов у нас умный человек, надеюсь, опять настроит на результат — 11 человек сзади поставим и по пенальти выиграем.

Напомним, Россия в отборочном турнире ЧМ-2022 провела три матча. В первом матче команда Черчесова в гостях обыграла Мальту со счетом 3:1. Во втором, уже на своем поле, была обыграла Словения — 2:1. В третьем матче Россия в Трнаве потерпела поражение от Словакии (1:2).