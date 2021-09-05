Месси назвал катастрофической ситуацию вокруг матча с Бразилией

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что он думает о ситуации с остановкой матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Бразилии.

«Это катастрофа, — приводит слова аргентинца EIF. — Мы прибыли сюда с намерением играть. Мы прибыли, и никто не сказал нам, что что-то может случиться. Они могли депортировать нас три дня назад, когда мы приехали. Это полная катастрофа».

Сборная Аргентины ушла с поля после того, как туда зашли бразильские полицейские, чтобы прямо во время игры задержать четырех аргентинцев за нарушение карантина. По имеющимся данным, это Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Кристиан Ромеро и Джовани Ло Чельсо. Все они выступают в английской премьер-лиге.