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Месси назвал катастрофической ситуацию вокруг матча с Бразилией

22:56
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что он думает о ситуации с остановкой матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Бразилии.

«Это катастрофа, — приводит слова аргентинца EIF. — Мы прибыли сюда с намерением играть. Мы прибыли, и никто не сказал нам, что что-то может случиться. Они могли депортировать нас три дня назад, когда мы приехали. Это полная катастрофа».

Сборная Аргентины ушла с поля после того, как туда зашли бразильские полицейские, чтобы прямо во время игры задержать четырех аргентинцев за нарушение карантина. По имеющимся данным, это Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Кристиан Ромеро и Джовани Ло Чельсо. Все они выступают в английской премьер-лиге.

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Евгений Петров все материалы автора

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