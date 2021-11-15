Англия громит Сан-Марино: 6:0 после первого тайма, Кейн сделал покер
15 ноября, 23:43
После первого тайма в матче отборочного турнира ЧМ-2022 Англия выигрывает у Сан-Марино (6:0)
В составе гостей покер сделал Харри Кейн. Один из мячей он забил с пенальти. Также отличился Харри Магуайр, а Филиппо Фабри забил в свои ворота.
При текущем раскладе англичане наберут 26 очков и выиграют группу, что обеспечит им путевку в финальную часть чемпионата мира.
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