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13 декабря, 17:38

Тихонов: «Чемпионат мира-2022 — это не футбол. Пеле и Марадона — вот настоящий футбол»

Алина Савинова
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал, что думает о ЧМ-2022 в Катаре.

«На чемпионате мира-2022 меня не устраивает уровень судейства, порой он ужасный. С первого матча безобразие какое-то происходит. Также очень большой травматизм, много добавленных минут из-за того, что постоянно останавливается игра. Мало красивых индивидуальных проходов, где-то Месси 15-20 метров пройдет и все, его сбивают с ног. И то это редкий случай. Чемпионат мира-2022 — это не футбол. Пеле и Марадона — вот настоящий футбол», — приводит «РБ Спорт» слова Тихонова.

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах Катара.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tihonov-chempionat-mira-2022-e-to-ne-futbol-pele-i-maradona-vot-nastoyashhij-futbol/

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Тампа-Бэй 1
Сиэтл 0
1-й период

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
Чемпионат мира по футболу
Александр Тихонов
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3
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