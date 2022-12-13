Шишкин: «Хорваты и так выше головы прыгнули, добраться до полуфинала таким составом дорогого стоит»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился ожиданиями от полуфинала ЧМ-2022, где встретятся сборные Аргентины и Хорватии.

«Хорваты и так уже прыгнули выше головы, никто не ожидал, что они пройдут бразильцев. Но они дотерпели, а я был неправ в своих рассуждениях, что лидеры команды «сдуются». Модрич провел просто какой-то чудо-матч, еще и пенальти уверенно реализовал. Так что хорваты «выезжают» на своей середине поля, а также на самоотдаче, самоотверженности, на везении. И в целом почему бы не повторить такой же подвиг, как в четвертьфинале. Аргентинцы, конечно, мощный соперник, но и Бразилия была такой. К тому же на них будет больше давить ответственность — надо, чтобы Месси выиграл этот трофей. У Хорватии такого не будет — они уже сделали кучу дел, и повторить достижение прошлого чемпионата, попасть в финал для них будет успехом. Да он и уже есть — таким составом добраться до полуфинала дорогого стоит», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Сборная Аргентины сыграет в матче 1/2 финала ЧМ-2022 против Хорватии сегодня, 13 декабря, начало — 22.00 мск. Завтра, 14 декабря, состоится второй полуфинал мирового первенства, где встретятся Франция и Марокко.