Александр Тарханов сравнил ЧМ-2018 в России с ЧМ-2022 в Катаре

Бывший член тренерского штаба сборной России Александр Тарханов поделился сравнительными наблюдениями с двух последних чемпионатов мира.

«Оба чемпионата оставили примерно одинаковые впечатления. И в России, и в Катаре были команды, которые хорошо оборонялись, и команды, которые делали ставку на атакующий футбол.

Пока новых тенденций я не заметил. Были интересные матчи, как четыре года назад, так и сейчас. Например, мне понравилась встреча Португалии и Ганы.

Не увидел и новых ярких игроков. На первых ролях были те же самые футболисты: Килиан Мбаппе, Лео Месси, Криштиану Роналду, Лука Модрич. Хотя Месси этот турнир провёл лучше, чем чемпионат в России, а Роналду — наоборот. Но каких-то новых имен не появилось. Более выделялись футболисты старшего поколения", — сказал Тарханов Vprognoze.ru.