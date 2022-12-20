Продажи футболок Месси и Мбаппе выросли на 200 процентов после финала ЧМ-2022

Продажи футболок капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе выросли на 200 процентов после финала ЧМ-2022.

Такой отчет предоставил коммерческий отдел «ПСЖ», за который выступают оба футболиста, сообщает L'Equipe.

Причем 40 процентов продаж приходятся на заказы из США.

Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию (3:3, 4:2 — по пенальти). В этой встречи Месси забил два гола, а Мбаппе сделал хет-трик.

Месси был признан лучшим игроком турнира, а Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз в истории. Ранее аргентинцы завоевывали титул в 1978 и 1986 годах.