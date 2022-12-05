Мостовой считает, что Мбаппе станет лучшим игроком ЧМ-2022

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре форварда Франции Килиана Мбаппе на чемпионате мира в Катаре.

«Я до турнира знал, что Мбаппе будет лучшим игроком или бомбардиром турнира. Все это сейчас происходит на наших глазах. Я думаю, что если Франция дойдет до финала, тогда однозначно он будет тем или другим. Франция попала на Англию в четвертьфинале. На групповом этапе все сенсации закончились. Сейчас более мастеровитые команды будут выигрывать матчи», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Мбаппе на чемпионате мира-2022 сыграл за сборную Франции четыре матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

В четвертьфинале турнира в Катаре Франция встретится с Англией. Матч пройдет в субботу, 10 ноября. Начало — в 22.00 мск.