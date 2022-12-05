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Дуймович — о победе Хорватии: «Народ празднует победу на улицах. Такая маленькая страна и такой результат»

Дуймович рассказал, как в Хорватии празднуют выход сборной в четвертьфинал ЧМ-2022
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Томислав Дуймович в комментарии для «СЭ» высказался о выходе сборной Хорватии в четвертьфинал чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Четвертая игра на турнире, все было не так легко. Нужно учитывать погодные условия, количество беговой работы. Видимо, так нужно играть. Так же было и на чемпионате мира в России. Нужно использовать все свои моменты. Ливакович? Он играет в «Динамо» Загреб. Против него ставят очень мало пенальти. Невозможно понять, как он это сделал. Красавец! Один, второй, третий. Прекрасно! Нужно отметить и Перишича, прекрасно выглядит. У нас народ радуется, празднуют победу на улицах. Такая маленькая страна и такой результат. Очень удивительно!» — сказал Дуймович «СЭ».

Хорватия в 1/4 финала сыграет с победителем матча Бразилия — Корея, который также пройдет 5 декабря. Четвертьфинальный матч назначен на 9 декабря.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 0
2-й тайм

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Хорватии по футболу
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