Бывший полузащитник «Локомотива» Томислав Дуймович в комментарии для «СЭ» высказался о выходе сборной Хорватии в четвертьфинал чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Четвертая игра на турнире, все было не так легко. Нужно учитывать погодные условия, количество беговой работы. Видимо, так нужно играть. Так же было и на чемпионате мира в России. Нужно использовать все свои моменты. Ливакович? Он играет в «Динамо» Загреб. Против него ставят очень мало пенальти. Невозможно понять, как он это сделал. Красавец! Один, второй, третий. Прекрасно! Нужно отметить и Перишича, прекрасно выглядит. У нас народ радуется, празднуют победу на улицах. Такая маленькая страна и такой результат. Очень удивительно!» — сказал Дуймович «СЭ».

Хорватия в 1/4 финала сыграет с победителем матча Бразилия — Корея, который также пройдет 5 декабря. Четвертьфинальный матч назначен на 9 декабря.