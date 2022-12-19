Полузащитник сборной Аргентины: «Как только игра закончилась, на глаза навернулись слезы, все от счастья»

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер подвел итоги финала ЧМ-2022 против команды Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

«Если бы вы спросили меня перед чемпионатом мира, ожидал ли я такого исхода, то, возможно, я бы ответил отрицательно. Так что давайте наслаждаться этой победой.

Это достижение, которое заставляет вас вспоминать путь, который мы прошли здесь. Путь, который лично прошел каждый. Как только игра закончилась, на глаза навернулись слезы, все от счастья», — цитирует хавбека TyC Sports.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах. Их соперники в финале — французы — становились чемпионами мира в 1998 и 2018 годах.