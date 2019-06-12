1400 непальских строителей погибли при подготовке Катара к ЧМ-2022

Правительство Непала подтвердило гибель 1 400 непальских строителей при подготовке футбольных стадионов к чемпионату мира 2022 года, который состоится в Катаре, сообщает Arab News. Немецкая телекомпания WDR в документальном фильме рассказала о сложном положении рабочих и их ужасных жизненных условиях.

Представитель Министерства труда Нараян Рагми подтвердил факт гибели непальцев.

– Это факт, что многие непальские рабочие погибли в Катаре за эти годы. У меня сейчас нет информации о документальном фильме. Но то, что многие люди погибли в Катаре, это правда. С тех пор, как мы начали отправлять наших работников в Катар, некоторые люди погибли. Я не уверен, является ли верной цифра в 1 400 человек. Должен уточнить это с властями, связанными с проблемой.