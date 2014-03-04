Йозеф Блаттер:
"Все проблемы в связи с ЧМ под контролем"
Президент ФИФА Йозеф Блаттер считает, что за 100 дней до начала чемпионата мира в Бразилии все проблемы, связанные с подготовкой к соревнованиям, находятся под полным контролем. Руководитель не сомневается, что мировой форум стартует точно в срок, и болельщиков ожидает грандиозный праздник.
– До старта чемпионата мира осталось 100 дней, и это долгий путь. Но это не так много времени, если есть проблемы, – цитирует Блаттера Sky Sports. – Хочу сказать, что сейчас все проблемы, связанные с подготовкой к мировому форуму, под контролем. Поэтому через 100 дней мы благополучно начнем этот великолепный турнир.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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