Президент ФИФА Йозеф Блаттер считает, что за 100 дней до начала чемпионата мира в Бразилии все проблемы, связанные с подготовкой к соревнованиям, находятся под полным контролем. Руководитель не сомневается, что мировой форум стартует точно в срок, и болельщиков ожидает грандиозный праздник.

– До старта чемпионата мира осталось 100 дней, и это долгий путь. Но это не так много времени, если есть проблемы, – цитирует Блаттера Sky Sports. – Хочу сказать, что сейчас все проблемы, связанные с подготовкой к мировому форуму, под контролем. Поэтому через 100 дней мы благополучно начнем этот великолепный турнир.