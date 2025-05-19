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19 мая 2025, 11:05

ЦСКА-2005: путь к Кубку УЕФА. Эпизод V: финал в Лиссабоне

«Спорт-Экспресс» совместно с FONBET завершает уникальный спецпроект, посвященный 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Мы вместе с вами еще раз прошли весь путь к трофею — раунд за раундом.

Тогда, в 2005-м, корреспонденты и фотографы «СЭ» постоянно были рядом с армейцами — на их базе в Ватутинках и стадионах, в раздевалках и самолетах. Мы узнавали детали и нюансы подготовки, собирали аналитику, делились эмоциями, возможно, даже не осознавая в полной мере, что вместе с той легендарной командой пишем историю великой победы.

Репортажи с места событий, эксклюзивные интервью футболистов и тренеров, уникальные кадры тренировок, традиционные оценки «СЭ» и многое другое выходили до и после каждого матча. И сейчас мы повторили их в той же самой олдскульной стилистике 2000-х.

Первый ретровыпуск был посвящен победе над «Бенфикой» в 1/16 финала (2:0, 1:1) — скачать его в PDF можно по этой ссылке. Второй — противостоянию с «Партизаном» в 1/8 финала (1:1, 2:0) — скачать PDF можно по этой ссылке. Третий — проходу «Осера» в четвертьфинале — скачать PDF можно по этой ссылке. Четвертый — успеху против «Пармы» в полуфинале (0:0, 3:0) — мы вспоминаем встречи с «Пармой» в полуфинале турнира (0:0, 3:0) — скачать PDF можно по этой ссылке.

А заключительный ретровыпуск, который можно будет найти внутри газетного номера (или скачать на нашем сайте), посвящен главному матчу турниру — триумфальному финалу против «Спортинга» в Лиссабоне (3:1).

Читайте материалы о той игре на нашем сайте:

— Португальцев заставили потерять головы

— В самолете мы летим в Россию

 — Валерий Газзаев: «Пусть наша победа станет примером для подражания»

У вас есть возможность не только пройти весь путь к вершине вместе с ЦСКА, но и собрать полную коллекцию ретровыпусков о первой большой победе в истории российского футбола.

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