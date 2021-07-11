Яремчук готов сменить «Гент» на «Бенфику»

Форвард сборной Украины Роман Яремчук согласен перейти в «Бенфику», сообщает 10 июля Voetbal24. Португальский клуб уже сделал предложение по игроку. Также указано, что им интересуются «Милан» и «Вест Хэм».

По данным источника, украинец готов дать согласие на переход и надеется, что клубы договорятся о трансфере. «Гент» хочет получить за него 25 миллионов евро. «Бенфика» хотела бы уменьшить эту сумму.

25-летний футболист в прошлом сезоне провел 43 матча за «Гент» во всех турнирах и забил 23 мяча при семи голевых передачах. На Евро-2020 в составе сборной Украины у него пять матчей, два гола и один результативный пас.