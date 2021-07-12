«Эмполи» может арендовать Коваленко у «Аталанты»
05:18
Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, «Эмполи» может арендовать 25-летнего украинца у клуба из Бергамо.
В минувшем сезоне Коваленко сыграл всего 4 минуты за итальянский клуб. Он перешел в «Аталанту» в январе 2021 года из «Шахтера».
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