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«Эмполи» может арендовать Коваленко у «Аталанты»

05:18
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Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «Эмполи» может арендовать 25-летнего украинца у клуба из Бергамо.

В минувшем сезоне Коваленко сыграл всего 4 минуты за итальянский клуб. Он перешел в «Аталанту» в январе 2021 года из «Шахтера».

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Сергей Разин все материалы автора

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